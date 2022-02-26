Байден попросил у Конгресса 6 миллиардов на укрепление восточного фланга НАТО

Вашингтон, 26 февраля. Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украины военной помощи в размере 350 млн. долларов. Об этом сообщают источники в Белом доме.

Сообщается, что выделение средств будет осуществляться по линии Госдепартамента. В меморандуме, направленном госсекретарю Энтони Блинкену Байден распорядился выделить 350 миллионов долларов, выделенных в соответствии с Законом об иностранной помощи, на оборону Украины.

Кроме того, в пятницу Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой согласовать выделение Киеву дополнительных 6,4 млрд долларов на помощь в отражении «российского вторжения». Из них 3,5 миллиарда должны быть выделены из средств Пентагона, еще 2,9 миллиарда долларов пойдут Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию на оказание помощи в обеспечении безопасности Украине, Польше, Литве, странам Балтии и союзникам на Восточном фланге НАТО. Эти деньги также будут использованы для отражения кибератак, противодействия дезинформации и содействия экономической стабилизации, а также для оказания гуманитарной помощи, включая чрезвычайную продовольственную и энергетическую помощь.

Средства, выделяемые по линии Пентагона, будут использованы на развертывание тысяч военнослужащих в Центральной и Восточной Европе и соответствующими мерами по успокоению союзников по НАТО.

В этом месяце Минобороны США уже направило в Европу несколько тысяч военнослужащих, в том числе 5000 военных были переброшены в Польшу. Президент Джо Байден подписал распоряжение о развертывании дополнительных 7000 военнослужащих в Германии.

Федеральное агентство новостей /

После начала военной спецоперации России на Украине лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США и НАТО должны «удвоить нашу материальную поддержку» Украине и что предстоящий пакет финансирования «предоставит возможность подать пример».

Некоторые законодатели настаивают на принятии быстрых действий по дополнительному пакету расходов, для преодоления возможного гуманитарного кризиса в Европе. Также говорится о необходимости направить военную помощь Украине.

В администрации Байдена проинформировали о предложении о финансировании, которое, как ожидается, будет обсуждаться, поскольку администрация работает с международными партнерами для оценки потребностей на местах. Законодатели рассматривают возможность включения нового запроса в рамках более широкого пакета расходов, завершение работы над которым должно закончиться к 11 марта.