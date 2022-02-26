«Как в 1945 году»: Вассерман пожелал Зеленскому не повторять ошибок предшественников

Минские соглашения стали неактуальны, и теперь Украину спасет только безоговорочная капитуляция. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

По его мнению, Минские соглашения ушли в историю в связи с тем, что многие официальные лица Украины, включая ее президента, секретаря Совета безопасности, многих лидеров партий, неоднократно заявляли, что Киев не будет выполнять их ни при каких обстоятельствах.

«Ну, а поскольку Россия была их гарантом (хоть и не была инициатором), то она и отреагировала соответственно, — заметил политолог. — Если какая-то страна отказывается выполнять подписанный ею договор, то приходится искать альтернативные варианты взаимодействия с нею».

Именно поэтому, продолжил депутат, Москва была вынуждена инициировать операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

«Что Киеву делать теперь? Думаю, тут надо вспомнить одну любопытную историю, которая произошла за семь лет до моего рождения, в 1945 году, — сказал парламентарий. — В то время в берлинском бункере доживал последние дни человек, который и слышать ничего не хотел о безоговорочной капитуляции. В конце концов ему пришлось самоустраниться, а безоговорочную капитуляцию за него подписали командующие родами войск в его вооруженных силах».

Резюмируя, Вассерман пожелал президенту Зеленскому «не повторять ошибок этого человека».

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