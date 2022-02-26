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Украинцы массово отказываются брать в руки оружие и хотят уехать в Россию
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Политика
Украинцы массово отказываются брать в руки оружие и хотят уехать в Россию
Федеральное агентство новостей  / 

Большая часть жителей Украины не хочет вступать в ряды самообороны и Вооруженных сил, поскольку они не верят киевским властям и не хотят сражаться за Банковую. Об этом в беседе с ФАН сообщил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля постановил провести в стране всеобщую мобилизацию, говорится в указе его канцелярии. Согласно документу, мобилизацию следует провести в течение 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Кроме того, в украинской столице начали выдавать всем желающим автоматическое оружие. О таком намерении 24 февраля объявил Владимир Зеленский. Позднее в социальных сетях появились фото раздачи оружия на улицах страны. В сообщениях отмечалось, что автоматы выдают всем желающим, без какого-либо учета.

Украинцы массово отказываются брать в руки оружие и хотят уехать в Россию
The U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain /

В свою очередь политолог Богдан Безпалько рассказал, что многие жители Украины массово отказываются брать в руки оружие и хотят уехать из страны. По его словам, украинские граждане обращаются к нему за консультациями, как избежать призыва и выехать в Россию.

«На самом деле на Украине люди уклоняются от армии. Прошу прощения за подробности, но мне звонят украинцы с просьбой оказать консультацию, с запоздалыми пожеланиями выехать с Украины и так далее. Нормальные и спокойные люди в состав Вооруженных сил Украины зачисляться не спешат. Ни при объявленной мобилизации, ни при ее отсутствии. Они стремятся от нее максимально уклониться», — сказал он.

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом ФАН ранее заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

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россия украина богдан безпалько спецоперация мобилизация
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