Политолог, глава экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым Сергей Михеев назвал Украину средством для достижения целей западных держав. Однако, по его словам, лидеры европейских государств и не гарантировали президенту Владимиру Зеленскому защиту. Своим мнением он поделился с ФАН.

«Запад не вступился за Украину, потому что не нужно было ему это. Они разве обещали когда-то воевать за них? Нет, не обещали. Они, на самом деле, держат свои обещания. Они говорили, что не будут воевать. Они и не воюют. Украина — просто средство», — пояснил Сергей Михеев.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

По словам политолога, у представителей власти Украины было предостаточно примеров, на основании которых можно было сделать собственные выводы и не повторять чужих ошибок.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал ФАН, почему Запад отказался поддерживать Владимира Зеленского. По мнению политика, единственным верным решением для лидера Украины остается возможность красиво уйти.