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Лента
26 февраля 12:18
12:16
Экономика
Ювелирные украшения могут подорожать в России на 30%
12:16
Армия
Басурин: украинские националисты готовят провокации в Донбассе
12:16
Политика
Депутат Милонов: Нужно освобождать Киев, пока украинцы друг друга не перестреляли
12:15
Армия
Глава ДНР Пушилин: обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой
12:15
Общество
Еще 4,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область
12:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Беринга к востоку от Камчатки
12:12
Общество
Медведев заявил о перспективе возвращения смертной казни после исключения России из СЕ
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
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Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»

Экономика
Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»
facebook.com  /  Сбербанк

Москва, 26 февраля. Исполнительный вице-президент «Сбера» Давид Рафаловский решил покинуть компанию после введения Западом новых антироссийских санкций, сообщили источники РБК.

Гражданин США и Израиля с августа 2018 года возглавлял блок «Технологии», отвечая за функциональное управление ядром технологической инфраструктуры, ИТ-архитектурой и операционными областями. Под его началом был создан самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер Christofari.

Несколько дней назад стало известно о решение первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, отвечавшего за строительство и развитие экосистемы, уйти и возглавить новую компанию в сфере электронной коммерции.

Уход топ-менеджеров «Сбера» происходит на фоне спецоперации РФ по денацификации Украины. Финансово-кредитная организация не попала под блокирующие санкции, однако ей запретили содержание корреспондентских счетов в США.

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