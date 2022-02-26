Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»

Москва, 26 февраля. Исполнительный вице-президент «Сбера» Давид Рафаловский решил покинуть компанию после введения Западом новых антироссийских санкций, сообщили источники РБК.

Гражданин США и Израиля с августа 2018 года возглавлял блок «Технологии», отвечая за функциональное управление ядром технологической инфраструктуры, ИТ-архитектурой и операционными областями. Под его началом был создан самый мощный на тот момент в России суперкомпьютер Christofari.

Несколько дней назад стало известно о решение первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, отвечавшего за строительство и развитие экосистемы, уйти и возглавить новую компанию в сфере электронной коммерции.

Уход топ-менеджеров «Сбера» происходит на фоне спецоперации РФ по денацификации Украины. Финансово-кредитная организация не попала под блокирующие санкции, однако ей запретили содержание корреспондентских счетов в США.