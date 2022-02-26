Гаспарян предсказал судьбу киевского националиста Коротких после дерзкого обращения к чеченцам

Киев, 26 февраля. Киевский националист Сергей Коротких очень скоро будет радоваться, как ребенок малый, если ему повезет и его целым и невредимым доставят в военный суд.

Хотя после всего, что натворил и наговорил этот украинский радикал, рассчитывать ему практически не на что.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился политолог Армен Гаспарян, комментируя оскорбительное и откровенно глупое обращение Коротких к чеченским военным.

Скандально известный националист, по всей видимости, решил поднять себе популярность в социальных сетях и предельно грубо призвал чеченских бойцов приезжать в Киев, где их якобы встретит целая армия украинских снайперов. Нацист сыпал оскорблениями и храбрился, помахивая перед камерой чем-то, напоминающим штурмовую винтовку. Также он повторил ложную новость о самолете под Васильковом и пообещал отправиться туда, чтобы во всеоружии встретить врага.

Федеральное агентство новостей /

Армен Гаспарян обратил внимание на то, что примерно так же себя вели и самые агрессивные пропагандисты Саакашвили в 2008 году. Русофобская вакханалия подконтрольных бывшему президенту Грузии СМИ и разномастных экспертов продолжалась ровно до того момента, как появилась новость о выдвижении к месту боевых действий батальона «Восток». Идейные соратники Коротких тогда моментально заткнулись и разбежались. Политолог предупредил, что украинские нацисты, также забьются по норам, как только увидят российских солдат, но им нельзя позволить сбежать или спрятаться. Коротких и ему подобные обязательно должны предстать перед военным трибуналом и понести самое суровое наказание за все совершенные ими преступления.

«Пропагандисты Саакашвили тогда сразу же дали жидкий залп в ретузы. Так же будет и с этими украинскими «патриотами». В Сети они все дерзкие и фартовые. От Василькова, как сообщается, Коротких уже дезертировал, но в своем видео он об этом не расскажет. Я очень надеюсь, что добрые, вежливые и очень отзывчивые люди в нашей форме этого отморозка сюда доставят. К нему у российских правоохранительных органов вопросов — не сосчитать. Ему есть что рассказать тоже очень доброму и вежливому следователю. А потом, лет через десять к нему приедут в колонию строгого режима и снимут репортаж о том, как сидят нацисты. И если этого подонка схватят именно чеченские военные будет особая ирония в этой поимке, которую сам этот отморозок вряд ли поймет, но главное, чтобы пережил», — озвучил персональный прогноз для киевского нациста Гаспарян.

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