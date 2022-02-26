Сборная Польши по футболу не хочет играть с Россией в рамках отбора к ЧМ

Москва, 26 февраля. Сборная Польши по футболу отказывается проводить стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной России из-за ситуации на Украине, заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Кулеша заявил, что польская федерация ведет переговоры с Чехией и Швецией, чтобы сообщить ФИФА общую позицию. Он назвал это единственным верным решением на личной странице в Twitter.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. В Минобороны РФ призвали украинских военных сложить оружие.