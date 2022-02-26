Медведев усомнился в эффективности санкций Запада против Совбеза России

Москва, 26 февраля. Ограничительные меры Запада в отношении представителей Совета Безопасности РФ ничего не изменят.

Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя недавние действия западных стран. По его словам, специальная военная операция на Украине в любом случае будет полностью проведена.

«Эти чудесные запреты ничего не изменят, операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме», — подчеркнул Медведев.

Также заместитель главы Совбеза отметил, что ни он, ни его семья не имеют никаких иностранных счетов или имущества за границей.

Как стало известно ранее, Китай счел легитимным обеспокоенность Москвы в сфере безопасности. Пекин не стал голосовать на Совбезе ООН за резолюцию, которая осуждает российскую операцию на Украине.