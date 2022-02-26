Депутат Госдумы Чепа отметил условность санкций против российского руководства

Москва, 26 февраля. Ограничительные меры Запада против российских властей имеют относительный характер, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий также напомнил о неспособности Вашингтона договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам политика, именно США и Североатлантический Альянс подталкивали главу государства к игнорированию Минских соглашений.

«Санкции против руководства (России. — Прим. ФАН) — это очень условные санкции. На сегодняшний день все санкции выглядят как слабость со стороны США и альянса НАТО», — добавил Чепа в беседе с РИА Новости.

Ранее Великобритания наложила рестрикции на президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Отмечается, что санкционная риторика Запада усилилась после начала специальной военной операции на Украине. Российский лидер указывал на вынужденность этого шага.