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Украинские националисты ударили «Градами» по жилым кварталам Старобельска

Армия
Украинские националисты ударили «Градами» по жилым кварталам Старобельска
Пресс-служба Южного военного округа

Москва, 26 февраля. Бойцы украинских националистических формирований открыли огонь по жилым кварталам города Старобельск, расположенного к северу от Луганска, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, огонь велся с применением реактивных систем залпового огня «Град». В результате удара в городе начался пожар. Несколько жилых домов разрушены. Есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что украинские националистические батальоны при отступлении уничтожают инфраструктуру. В частности, они совершают подрыв мостов и электростанций.

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