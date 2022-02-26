Украинские националисты ударили «Градами» по жилым кварталам Старобельска

Москва, 26 февраля. Бойцы украинских националистических формирований открыли огонь по жилым кварталам города Старобельск, расположенного к северу от Луганска, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, огонь велся с применением реактивных систем залпового огня «Град». В результате удара в городе начался пожар. Несколько жилых домов разрушены. Есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что украинские националистические батальоны при отступлении уничтожают инфраструктуру. В частности, они совершают подрыв мостов и электростанций.