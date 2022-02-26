Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:17
12:17
Армия
Пушилин: ВСУ планируют ударить «Градами» по подконтрольным Киеву городам
12:16
Экономика
Ювелирные украшения могут подорожать в России на 30%
12:16
Армия
Басурин: украинские националисты готовят провокации в Донбассе
12:16
Политика
Депутат Милонов: Нужно освобождать Киев, пока украинцы друг друга не перестреляли
12:15
Армия
Глава ДНР Пушилин: обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой
12:15
Общество
Еще 4,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область
12:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Беринга к востоку от Камчатки
12:12
Общество
Медведев заявил о перспективе возвращения смертной казни после исключения России из СЕ
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

В Military Watch назвали городской легендой историю о «Призраке Киева»

Армия
В Military Watch назвали городской легендой историю о «Призраке Киева»
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 26 февраля. Военные эксперты усомнились в правдоподобности истории летчика-аса, известного как «Призрак Киева», информация о котором недавно появилась в СМИ.

Издание Military Watch пишет, что некоторое время назад на Украине стали распространять информацию, согласно которой военный пилот по прозвищу «Призрак Киева» на истребителе МиГ-29 сбил несколько российских самолетов. Авторы статьи назвали городской легендой историю об этом летчике, передает «ПолитРоссия».

«Украинские ВВС действительно используют истребители МиГ-29, но это единственное, что может связывать с реальностью миф об асе по прозвищу "Призрак Киева"», — сказано в статье.

Дело в том, что украинские МиГ-29 были унаследованы от СССР и с тех пор практически не модернизировались. Очень трудно представить себе, как подобная машина берет верх на поле боя над более современными боевыми самолетами ВКС РФ. В США не поверили в историю о прозванном «Призраком Киева» украинском летчике, потому что она больше похожа на выдумку.

«Мифы, подобные "Призраку Киева", распространены в военное время в странах, несущих большие потери и другие материальные трудности», — говорят эксперты.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ ликвидировали боевой вертолет ВВС Украины. Эксперты говорят, что сопротивление ВСУ не окажет влияния на исход операции по демилитаризации страны, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / В Military Watch назвали городской легендой историю о «Призраке Киева»
украина ввс летчик
Комментировать