Вашингтон, 26 февраля. Военные эксперты усомнились в правдоподобности истории летчика-аса, известного как «Призрак Киева», информация о котором недавно появилась в СМИ.

Издание Military Watch пишет, что некоторое время назад на Украине стали распространять информацию, согласно которой военный пилот по прозвищу «Призрак Киева» на истребителе МиГ-29 сбил несколько российских самолетов. Авторы статьи назвали городской легендой историю об этом летчике, передает «ПолитРоссия».

«Украинские ВВС действительно используют истребители МиГ-29, но это единственное, что может связывать с реальностью миф об асе по прозвищу "Призрак Киева"», — сказано в статье.

Дело в том, что украинские МиГ-29 были унаследованы от СССР и с тех пор практически не модернизировались. Очень трудно представить себе, как подобная машина берет верх на поле боя над более современными боевыми самолетами ВКС РФ. В США не поверили в историю о прозванном «Призраком Киева» украинском летчике, потому что она больше похожа на выдумку.

«Мифы, подобные "Призраку Киева", распространены в военное время в странах, несущих большие потери и другие материальные трудности», — говорят эксперты.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ ликвидировали боевой вертолет ВВС Украины. Эксперты говорят, что сопротивление ВСУ не окажет влияния на исход операции по демилитаризации страны, передает «Царьград».