Вашингтон, 26 февраля. Нападки Запада в адрес России из-за спецоперации по демилитаризации Украины являются ярким примером двойных стандартов, заявил бразильский политолог Лукас Лейрос.

В публикации для издания InfoBrics он пишет, что западные страны отказываются видеть истинные мотивы РФ, которая отказалась закрывать глаза на преступления неонацистов на Украине. Эксперт призвал международное сообщество отказаться от двойных стандартов и трезво посмотреть на ситуацию, передает «ПолитРоссия».

Лейрос подчеркнул, что после событий 2014 года неонацизм стал неотъемлемой частью политики киевского режима. Запад использовал украинских националистов для дестабилизации отношений между РФ и Украиной.

«Цель состояла в том, чтобы сделать Украину марионеточным государством, управляемым из Вашингтона. Ставилась задача – не только разрушить политические, экономические и дипломатические отношения между Киевом и Москвой, но и ликвидировать культурные, этнические, религиозные и языковые связи», — говорит он.

Экстремисты стали опорой режима на Украине. Батальоны неонацистов свободно действуют на территории страны. Он объяснил, как Запад использовал неонацистов. Именно они в первую очередь совершали самые жуткие преступления в Донбассе и несут ответственность за геноцид мирного населения.

«Эти группы отличаются особой жестокостью и используют более совершенную технику, чем украинские вооруженные силы. При этом именно они являются истинным лицом антироссийской политики Киева», — добавил политолог.

Ранее стало известно, что украинские радикалы и уголовники, получив от властей оружие, готовятся грабить киевские квартиры и списывать жертв разбоя на ВС РФ. Стоит отметить, что ВСУ по ошибке нанесли удар по своему же истребителю, но попытались переложить за это ответственность на Москву, передает «Царьград».