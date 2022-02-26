Получив оружие от властей, украинские националисты могут под видом российских военнослужащих убивать киевлян. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Конечно же, сейчас будут массовые провокации, потому что радикалы могут расстреливать людей, делать видео, где люди, чуть ли не завернутые в российские знамена, будут расстреливать [киевлян] со словами в духе: «Я, русский Иван, расстреливаю тебя, честный украинец». Это будут показывать на Западе. У дам в Брюсселе будет выпадать фуа-гра изо рта от ужаса, сжиматься сердечко. Эти постановочные видео будут циркулировать, и британские таблоиды будут писать о них», — сказал депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Виталий Милонов также подчеркнул, что в сложившейся в Киеве ситуации, по его мнению, виноваты именно некомпетентные власти Украины.

«В африканских государствах при французах тоже выбирали кого-то, а толку никакого: террористы все время бегали, пока не пришли российские инструкторы и не освободили местных жителей. […] По сути дела, российские антифашисты и миротворцы просто помогают украинцам», — заключил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН призвал скорее освободить Киев. По его мнению, благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому криминальный мир столицы Украины оказался наводнен оружием.