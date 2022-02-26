Шесть дополнительных поездов из городов на юге России пустит РЖД в субботу

Москва, 26 февраля. ОАО «РЖД» назначило на субботу сразу шесть дополнительных поездов и выделило еще 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов российского юга.

Предполагается, что на 27 февраля компания назначит еще девять составов и 8 тысяч мест. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

«Завтра будет предоставлено 8000 мест, и назначено девять дополнительных поездов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в случае необходимости РЖД готова увеличить данный объем. Свободный подвижной состав будет передислоцирован из других регионов страны, подчеркнули в организации.

ООО «РЖД» ранее заявило о приостановке отправки грузовых поездов, следующих на Украину. Решение было принято в связи со сложившейся в стране ситуацией.