Украинка показала длинные очереди в продуктовые магазины в Киеве

Украинка Елена поделилась с ФАН фотографиями из Киева, на которых видно очереди в местные магазины. Люди стали приходить еще с утра.

Сейчас она находится в районе метро Теремки, это отдаленный от центра города район.

«Здесь все тихо. Сегодня уже ночевала дома, а не в холодном метро, как в прошлые дни. Сирен не было. Но при этом люди не хотят снова идти в метро. Надеются, что еще дня два и все закончится. Пыталась поговорить с людьми, узнать, что они думают об этой ситуации. Люди боятся просто. Высказывать свое мнение не спешат. Хотят мира и выжить. Что касается возможности уехать куда-то, то какие-то поезда ходят, но билеты все выкуплены», — говорит девушка.

Федеральное агентство новостей /

«Люди собираются и организуются сами. Не понимаю, зачем нам такие власти, которые ничего не делают, только видосики снимают для соцсетей. Так, а зачем вы взялись руководить страной и городами, если не понимаете что делать? Наркоманы!» ― возмущенно отметила она.

При этом она отмечает, что от властей страны особо помощи никакой не наблюдается ― ни толком какой-то разъяснительной информации, ни объявлений, ни продуктовых пайков, ни каких-либо советов куда идти и что делать.

Федеральное агентство новостей /