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Посол Турции в США подтвердил намерение Анкары выступить посредником между РФ и Украиной

Весь мир
Посол Турции в США подтвердил намерение Анкары выступить посредником между РФ и Украиной
Global Look Press  /  YOSHIO TSUNODA / AFLO

Вашингтон, 26 февраля. Анкара по-прежнему готова выступить посредником в украинском кризисе, заявил посол Турции в Соединенных Штатах Мурат Мерджан на мероприятии, организованном аналитическим центром Wilson в Вашингтоне.

Дипломат предупредил, что афганский сценарий может повториться в центре Европы из-за столкновений между российскими и украинскими военными.

«Недавнее решение России начать полномасштабное "вторжение" в Украину неприемлемо», — он.

По словам Мерджана, Анкара рассматривает Украину и Россию как «дружественные страны». Посол также повторил предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Москвой и Киевом, отметив, что ранее эта инициатива не была встречена взаимностью.

«Что касается роли Турции на Украине, мы хотим быть посредником в этом конфликте. Мы хотим внести свой вклад в миротворчество», — отметил дипломат.

Мерджан рассказал, что Анкара является «самым сильным» членом НАТО на южном фланге альянса и всегда проявляла последовательность в своей поддержке Украины, однако Турция встретила «сопротивление со стороны США», когда захотела повысить свой оборонный потенциал. По всей видимости, он имел в виду закупку республикой российских комплексов С-400, что вызвало жесткую реакцию со стороны Вашингтона. 

«Готовность Турции к экстремальным условиям должна быть поддержана членами НАТО и Соединенными Штатами», — указал посол.

Дипломат также проинформировал аудиторию о том, что позиция Анкары по санкциям в отношении Москвы обсуждается, при этом он открыто намекнул на экономические трудности, которые переживает турецкая экономика.

«Нет такого милого мира, где вы кого-то наказываете, и на вас это не влияет», — сказал Мурат Мерджан.

В целом, по мнению дипломата, разногласия по Украине не должны повлиять на отношения Анкары и Москвы в других горячих точках, включая Сирию.

Усидеть на двух стульях

Политика Турция является попыткой усидеть одновременно на двух стульях, как ранее отметил в интервью ФАН эксперт-тюрколог Владимир Аватков. С одной стороны, Анкара заявляет о поддержке суверенитета Украины и осуждает миротворческую операцию ВС РФ. При этом Турция открыто поставляла ВСУ беспилотники Bayraktar и поддерживала Киев в его намерении вступить в НАТО.

Ранее президент Эрдоган заявил, что странам ЕС и НАТО нужно было решительнее поддерживать Украину. Он также назвал противоречащим международному праву решение России по проведению спецоперации в Донбассе.

С другой стороны, Анкара имеет партнерские отношения с Москвой и демонстрирует все большую самостоятельность от Запада в принятии решений. Турция приобрела российские ЗРК С-400, что вызвало гнев США и спровоцировало санкции в отношении республики. Москву и Анкару также связывают глубокие торговые и коммерческие отношения. РФ также поставляет в республику более трети своего природного газа и более половины импортируемого зерна.

Посол Турции в США подтвердил намерение Анкары выступить посредником между РФ и Украиной / в украинском кризисе
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Индустрия туризма Турции, которая является ключевым источником твердой валюты, в значительной мере зависит от российских туристов, которых в допандемийном 2019 году насчитывалось семь миллионов — больше, чем из любой другой страны.

Связи между Анкарой и Москвой распространяются и на геополитику. В частности, Турция и Россия находятся на противоположных сторонах в конфликтах в Сирии, однако они все же сумели сесть за стол переговоров для преодоления разногласий. Ярким тому подтверждением являются переговоры в «астанинском» формате. Турция и РФ также заключили договор о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе после военных действий в соответствующем регионе в 2020 году.

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