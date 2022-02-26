Принца Гарри и Меган Маркл удостоили социальной награды за вклад в США

Лос-Анджелес, 26 февраля. Принца Гарри и его супругу Меган Маркл неожиданно удостоили американской премии — престижной награды, которая выдается за вклад в общественную жизнь государства. Стоит напомнить, что герцоги своими силами в 2021 году запустили специализированную благотворительную программу по трудоустройству женщин. Также Меган подняла вопрос и об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для американских женщин, пишет Teleprogramma.pro. В правящих кругах США сообщается, что награду вручили принцу Гарри и Меган. Герцога и герцогиню Сассекских хвалят за то, что они вместе откликнулись на призыв к социальной справедливости и поучаствовали в борьбе за равенство в такой сложной стране, как США.

Они продолжают подавать пример и вдохновляют следующее поколение активистов, создавая цифровую премию NAACP-Archewell для обеспечения поддержки и признания будущих поколений лидеров в области гражданских прав», — цитирует заявление президента премии Деррика Джонсон издание Billboard.

Герцоги Сассекские должны оказаться на красной дорожке премии NAACP Image Award. Ее присуждают знаменитостям не белого цвета кожи. Получить ее могут актеры, режиссеры, сценаристы, музыканты, исполнители и писатели, то есть деятели литературы.

Премия NAACP Image Award создана и вручается под руководством Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Награда возникла в 1967 году и в настоящее время вручается в 35 категориях

Для примера, номинантами прошлых лет стали Рианна, Джей Зи, Мухаммед Али, Серена Уильям и другие представители «цветной» категории граждан.

Ранее сообщалось, как принц Гарри скрывал свою ссору с супругой.