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Более 47 тысяч украинцев пересекли границу с Польшей за последние сутки

Общество
Более 47 тысяч украинцев пересекли границу с Польшей за последние сутки
polska-kaliningrad.ru  /  Польский культурный центр в Калининграде

Варшава, 26 февраля. Более 47 тысяч украинских граждан въехали в Польшу за последние сутки, сообщили сотрудники пограничной службы страны.

Всего за 25 февраля на переходах на границе с Украиной пограничники оформили 58,3 тысячи путешественников. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на странице погранслужбы в Twitter.

«25 февраля на переходах на границе с Украиной сотрудники пограничной охраны оформили 58,3 тыс. путешественников, в том числе 47,5 тыс. на въезд», — говорится в сообщении.

Закрытое авиасообщение с Украиной вынудило тысячи граждан страны остаться за границей либо же пытаться добраться домой окольными путями. При этом большинство отдыхающих пока не знают, что они будут делать дальше.

Обострение ситуации на Украине произошло несколько дней назад. Чтобы прекратить агрессию киевского режима против жителей Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной операции в Донбассе.

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