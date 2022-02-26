Вашингтон не увидел причин для диалога с Москвой по стратегической стабильности

Вашингтон, 26 февраля. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман усомнилась в возможности организации переговоров с Россией. Речь идет об обсуждении сферы стратегической стабильности.

По словам чиновницы, она не видит причин для диалога. Шерман выразила сожаления по этому поводу и напомнила о последней беседе сторон в разговоре с «Коммерсантом».

«Последняя встреча была чрезвычайной, направленной на то, чтобы предотвратить эту ужасную ситуацию. У нас на самом деле завязалась достаточно конструктивная дискуссия, моим партнером по консультациям был (заместитель главы МИД РФ. — Прим. ред.) Сергей Рябков», — констатировала госсекретарь.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что целью является денацификация и демилитаризация Украины. Лидер сообщил: шаг Москвы был вынужденным.