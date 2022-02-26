Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:17
12:16
Экономика
Ювелирные украшения могут подорожать в России на 30%
12:16
Армия
Басурин: украинские националисты готовят провокации в Донбассе
12:16
Политика
Депутат Милонов: Нужно освобождать Киев, пока украинцы друг друга не перестреляли
12:15
Армия
Глава ДНР Пушилин: обстановка на линии соприкосновения остается тяжелой
12:15
Общество
Еще 4,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область
12:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Беринга к востоку от Камчатки
12:12
Общество
Медведев заявил о перспективе возвращения смертной казни после исключения России из СЕ
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Вашингтон не увидел причин для диалога с Москвой по стратегической стабильности

Политика
Вашингтон не увидел причин для диалога с Москвой по стратегической стабильности
pixabay.com

Вашингтон, 26 февраля. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман усомнилась в возможности организации переговоров с Россией. Речь идет об обсуждении сферы стратегической стабильности.

По словам чиновницы, она не видит причин для диалога. Шерман выразила сожаления по этому поводу и напомнила о последней беседе сторон в разговоре с «Коммерсантом».

«Последняя встреча была чрезвычайной, направленной на то, чтобы предотвратить эту ужасную ситуацию. У нас на самом деле завязалась достаточно конструктивная дискуссия, моим партнером по консультациям был (заместитель главы МИД РФ. — Прим. ред.) Сергей Рябков», — констатировала госсекретарь.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что целью является денацификация и демилитаризация Украины. Лидер сообщил: шаг Москвы был вынужденным.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вашингтон не увидел причин для диалога с Москвой по стратегической стабильности
сша диалог стабильность
Комментировать