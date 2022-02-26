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Почему раньше не высказывались?: Матвейчев осудил звезд, которые молчали про Донбасс

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 12:46
Общество
Почему раньше не высказывались?: Матвейчев осудил звезд, которые молчали про Донбасс
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Политический советник Олег Матвейчев в беседе с ФАН прокомментировал поведение российских артистов, спортсменов и журналистов, которые продолжают выступать против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. По мнению политолога, во времена Великой Отечественной войны они были бы объявлены врагами народа.

«Представьте себе 1941 год: Германия наступает и никакие звезды не высказываются – тишина полная. А Гитлер геноцидом занимается, вешает русских людей, расстреливает, сжигает деревни и города. А звезды молчат. А когда начинается потом битва под Москвой или битва за Сталинград и мы начинаем наступать на фашистов, то тут вдруг выходят все звезды и говорят, что, мол, нам нужен мир, прекратите войну, остановитесь и так далее. И что тогда можно будет сказать про этих звезд? И сейчас абсолютно та же история», — высказал свое мнение политический советник.

Для всех «сомневающихся» Олег Матвейчев напомнил хронологию трагедии в Донбассе.

«Та же история»: политолог Матвейчев о звездах, которые против российской спецоперации
Федеральное агентство новостей /

«В 2014 году путем государственного переворота Америка захватила наши исторические территории — родную для нас Украину. И как в 1941 году Германия, так и они захватили нашу территорию. В Донбассе был устроен геноцид. Потом пошли угрозы Москве. И мы начали наступление, чтобы снять угрозы, которые появились для всей остальной России. Очевидно, что эти угрозы появились в ноябре-декабре. Потому что Путин 8 лет терпел. А потом вдруг внезапно начал Западу ставить ультиматум. Почему? Да, видимо, разведка донесла, что действительно ядерное оружие появилось или что-то подобное. Просто так военная спецоперация бы не началась», — резюмировал свою позицию Олег Матвейчев.

Накануне российская журналистка Леся Рябцева прокомментировала решение звезд выступить против проведения Россией специальной военной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Она назвала такое поведение «лицемерным».

Ранее некоторые российские артисты и спортсмены выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. Они опубликовали призывы на своих страницах в социальных сетях и пометили публикации черными квадратами.

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донбасс шоу-бизнес спецоперация на украине
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