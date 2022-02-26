Макрон сообщил о создании во Франции плана сопротивления из-за ситуации на Украине

Париж, 26 февраля. Конфликт на Украине продлится долго, поэтому европейским лидерам следует подготовиться к его последствиям. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава Франции подчеркнул, что последствия эскалации ситуации в Донбассе могут оказать влияние на экспорт французских товаров, металлургическую область, сферу логистики и стоимость электроэнергии.

«Этот кризис будет длительным. Поэтому мы должны подготовиться. Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры, применить санкции и продолжать эту борьбу», — говорит Макрон в рамках посещения сельскохозяйственной выставки.

При этом французский лидер подчеркнул, что власти Франции занимаются созданием сопротивления с целью обеспечения безопасности экономических отраслей страны. Макрон обратил внимание, что руководство Франции примет соответствующие решения на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

Напомним, что решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине являлось вынужденной мерой. Операция направлена на демилитаризацию Украины и защиту Донбасса и не представляет угрозы для мирного населения.