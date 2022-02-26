Зеленский и Макрон по телефону обсудили членство Украины в ЕС

Киев, 26 февраля. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели в субботу утром телефонные переговоры, заявил украинский лидер в своем Twitter.

В рамках беседы лидеры стран вновь вернулись к обсуждению решения о членстве Украины в Евросоюзе. Зеленский отметил, что «настал решающий момент» для согласования этого вопроса. Ранее эту же проблематику он обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном», — отметил Зеленский в Twitter.

Эммануэль Макрон ранее объявил, что созывает Совет обороны и нацбезопасности Франции по ситуации на Украине. Переговоры должны состояться в 19:00 по московскому времени.