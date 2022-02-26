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Штурм Гостомеля и удар по «Байрактарам»: что происходило в небе над Украиной 25 февраля

Весь мир
Штурм Гостомеля и удар по «Байрактарам»: что происходило в небе над Украиной 25 февраля
Федеральное агентство новостей  / 

Продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине. Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает, что происходило в рамках авиационных новостей во второй день конфликта.

Новости военной авиации

  • В ночь на 25 февраля над Киевом сбили истребитель Су-27 ВВС Украины. По информации местных источников, уничтожен он был «дружественным огнем» ПВО Украины. Обломки самолета упали на частный жилой дом, начался пожар. Судьба летчика неизвестна.  
  • Минобороны России отчиталось о выведении из строя 11 аэродромов Военно-воздушных сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». 
  • В Сети появились спутниковые снимки последствий ударов вооруженных сил Российской Федерации по аэродрому в Чугуеве, который находится на окраине Харькова. 
  • Российские ВКС нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры. В результате работы ПВО над Дарницким районом города Киева была сбита крылатая ракета «Калибр». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Обломки ракеты попали в жилой многоэтажный дом, частично разбив фасад здания. Есть пострадавшие.
  • Минобороны России сообщило, что в операции по установлению контроля над украинским аэродромом «Антонов» в Гостомеле было задействовано более 200 российских вертолетов. 
  • Ракетному удару подверглась территория Ровенского аэропорта. Об этом сообщил глава города Ровно Андрей Третьяк. Разрушена инфраструктура аэропорта.
  • Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, как этого требуют в Киеве. Подобные действия альянса могли бы поставить НАТО на путь прямой конфронтации с ВС РФ.
  • ВС РФ был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где предположительно базируются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar. 

Новости гражданской авиации

  • Росавиация сообщила о запрете на пролет или транзит через воздушное пространство РФ самолетов, так или иначе связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Эти меры стали зеркальным ответом на санкции Соединенного Королевства. Напомним, 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Великобритании.
  • Авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать воздушное пространство РФ.

 

  • Российская авиакомпания S7 в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами прекратит летать с 26 февраля по 13 марта в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Также компания временно приостановила продажу билетов на рейсы в Европу после 13 марта.

 

  • Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Рейсы между Москвой и Денпасаром планируется выполнять три раза в неделю. Рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу — по одному разу в неделю на каждом направлении.

Власти Польши и Чехии решили закрыть с 26 февраля 2022 года воздушное пространство для российских авиакомпаний, чтобы принудить Россию прекратить спецоперацию на Украине. В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями этих европейских стран, авиакомпания «Аэрофлот» прекращает полеты в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года. Пассажирам предлагают возврат средств, перенос даты вылета или замену на альтернативные европейские пункты из действующего расписания.Французская авиакомпания Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву до 7 в неделю.

В компании заявили, что с завтрашнего будет выполняться только один рейс в день. Также экипажи самолетов больше не будут оставаться на ночь в России в связи с неясной ситуацией. Кроме Москвы полеты осуществляются в Санкт-Петербург. Пока программа на этом направлении не изменилась.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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