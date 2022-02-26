Штурм Гостомеля и удар по «Байрактарам»: что происходило в небе над Украиной 25 февраля

Продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине. Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает, что происходило в рамках авиационных новостей во второй день конфликта.
Новости военной авиации
- В ночь на 25 февраля над Киевом сбили истребитель Су-27 ВВС Украины. По информации местных источников, уничтожен он был «дружественным огнем» ПВО Украины. Обломки самолета упали на частный жилой дом, начался пожар. Судьба летчика неизвестна.
Сбит Су-27 Украинских ВВС - фото обломков. pic.twitter.com/DuDAjo8Y6l— Рыбка FUGU ???? (@FUGU06613306) February 25, 2022
- Минобороны России отчиталось о выведении из строя 11 аэродромов Военно-воздушных сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».
"В ходе проведения специальной военной операции выведено из строя 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций", - сказал Конашенков. https://t.co/xfKfuBgKKp— Макс ???????? (@polnyy_pesec) February 25, 2022
- В Сети появились спутниковые снимки последствий ударов вооруженных сил Российской Федерации по аэродрому в Чугуеве, который находится на окраине Харькова.
Спутниковые снимки последствий ударов ВС РФ по аэродрому в Чугуеве pic.twitter.com/UgLGcSWRDt— Master (@Mastersepar) February 25, 2022
- Российские ВКС нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры. В результате работы ПВО над Дарницким районом города Киева была сбита крылатая ракета «Калибр». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Обломки ракеты попали в жилой многоэтажный дом, частично разбив фасад здания. Есть пострадавшие.
Сбитый украинскими ПВО летательный аппарат - крылатая ракета "Калибр", заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.— Василиса (@Vasilisa_Larina) February 25, 2022
Удары, предположительно, велись по зданию Генштаба ВСУ и полку связи. pic.twitter.com/6jd6cm175S
- Минобороны России сообщило, что в операции по установлению контроля над украинским аэродромом «Антонов» в Гостомеле было задействовано более 200 российских вертолетов.
"24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов…— Срочные Новости (@CGovora) February 25, 2022
- Ракетному удару подверглась территория Ровенского аэропорта. Об этом сообщил глава города Ровно Андрей Третьяк. Разрушена инфраструктура аэропорта.
????????????????Аэропорт Ровно подвергся ракетному удару@anna_news pic.twitter.com/x6JOv0Ehne— Тот самый Отец (@RostovNeu) February 25, 2022
- Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, как этого требуют в Киеве. Подобные действия альянса могли бы поставить НАТО на путь прямой конфронтации с ВС РФ.
????️James Heappey, the Defence Minister, has said that Britain and Nato must not play an active role in the Ukraine conflict because of the grave "risk of miscalculation"https://t.co/UnYD3X4TpC pic.twitter.com/u3alMSja7q— The Telegraph (@Telegraph) February 25, 2022
- ВС РФ был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где предположительно базируются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.
... ракетный удар по аэродрому Староконстантинов (Хмельницкая обл), где базируются приобретенные уркаиной в Турции ударные БЛА Bayraktar TB2 pic.twitter.com/FXym8tCfgf— Don Makeev (@RonAway83) February 25, 2022
Новости гражданской авиации
- Росавиация сообщила о запрете на пролет или транзит через воздушное пространство РФ самолетов, так или иначе связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Эти меры стали зеркальным ответом на санкции Соединенного Королевства. Напомним, 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Великобритании.
Россия запретила перелет или транзит самолетов из Великобритании— Business FM (@Radio_BFM) February 25, 2022
Эти меры стали зеркальным ответом на санкции https://t.co/ff64XFRgAK
- Авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать воздушное пространство РФ.
Virgin Atlantic and British Airways both began routing flights around Russian airspace after London and Moscow banned each other's airlines in tit-for-tat retaliation over Russia's invasion of Ukraine. Read more https://t.co/ONfFrcsJZv pic.twitter.com/11sr9tdnIV— Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2022
- Российская авиакомпания S7 в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами прекратит летать с 26 февраля по 13 марта в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Также компания временно приостановила продажу билетов на рейсы в Европу после 13 марта.
S7 Airlines отменила все авиарейсы в Европу до 13 марта. На рейсы после 13 марта продажи билетов приостановлены. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость купленных билетов.https://t.co/cjw64z52Qz— RB.RU | Медиа про бизнес и технологии (@rb_ru) February 25, 2022
- Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Рейсы между Москвой и Денпасаром планируется выполнять три раза в неделю. Рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу — по одному разу в неделю на каждом направлении.
Россия 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Также увеличивается число рейсов в 16 стран, в том числе во Вьетнам, Индию, Таиланд и на Мальдивы: https://t.co/Q0zHXbvTet pic.twitter.com/xjMqj7KMDm— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 25, 2022
Власти Польши и Чехии решили закрыть с 26 февраля 2022 года воздушное пространство для российских авиакомпаний, чтобы принудить Россию прекратить спецоперацию на Украине. В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями этих европейских стран, авиакомпания «Аэрофлот» прекращает полеты в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года. Пассажирам предлагают возврат средств, перенос даты вылета или замену на альтернативные европейские пункты из действующего расписания.Французская авиакомпания Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву до 7 в неделю.
Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Чехию и Польшу до 28 марта https://t.co/mHc0jVjq82 #Аэрофлот #Чехия #Польша— AVIARU (@AviaruNet) February 25, 2022
В компании заявили, что с завтрашнего будет выполняться только один рейс в день. Также экипажи самолетов больше не будут оставаться на ночь в России в связи с неясной ситуацией. Кроме Москвы полеты осуществляются в Санкт-Петербург. Пока программа на этом направлении не изменилась.
Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву до семи в неделю https://t.co/zC8dm8OJDn #Москва #AirFrance #Париж #Франция— AVIARU (@AviaruNet) February 25, 2022
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