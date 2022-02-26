Штурм Гостомеля и удар по «Байрактарам»: что происходило в небе над Украиной 25 февраля

Продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине. Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает, что происходило в рамках авиационных новостей во второй день конфликта.

Новости военной авиации

В ночь на 25 февраля над Киевом сбили истребитель Су-27 ВВС Украины. По информации местных источников, уничтожен он был «дружественным огнем» ПВО Украины. Обломки самолета упали на частный жилой дом, начался пожар. Судьба летчика неизвестна.

Сбит Су-27 Украинских ВВС - фото обломков. pic.twitter.com/DuDAjo8Y6l — Рыбка FUGU ???? (@FUGU06613306) February 25, 2022

Минобороны России отчиталось о выведении из строя 11 аэродромов Военно-воздушных сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

"В ходе проведения специальной военной операции выведено из строя 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций", - сказал Конашенков. https://t.co/xfKfuBgKKp — Макс ???????? (@polnyy_pesec) February 25, 2022

В Сети появились спутниковые снимки последствий ударов вооруженных сил Российской Федерации по аэродрому в Чугуеве, который находится на окраине Харькова.

Спутниковые снимки последствий ударов ВС РФ по аэродрому в Чугуеве pic.twitter.com/UgLGcSWRDt — Master (@Mastersepar) February 25, 2022

Российские ВКС нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры. В результате работы ПВО над Дарницким районом города Киева была сбита крылатая ракета «Калибр». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Обломки ракеты попали в жилой многоэтажный дом, частично разбив фасад здания. Есть пострадавшие.

Сбитый украинскими ПВО летательный аппарат - крылатая ракета "Калибр", заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Удары, предположительно, велись по зданию Генштаба ВСУ и полку связи. pic.twitter.com/6jd6cm175S — Василиса (@Vasilisa_Larina) February 25, 2022

Минобороны России сообщило, что в операции по установлению контроля над украинским аэродромом «Антонов» в Гостомеле было задействовано более 200 российских вертолетов.

"24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов… — Срочные Новости (@CGovora) February 25, 2022

Ракетному удару подверглась территория Ровенского аэропорта. Об этом сообщил глава города Ровно Андрей Третьяк. Разрушена инфраструктура аэропорта.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, как этого требуют в Киеве. Подобные действия альянса могли бы поставить НАТО на путь прямой конфронтации с ВС РФ.

????️James Heappey, the Defence Minister, has said that Britain and Nato must not play an active role in the Ukraine conflict because of the grave "risk of miscalculation"https://t.co/UnYD3X4TpC pic.twitter.com/u3alMSja7q — The Telegraph (@Telegraph) February 25, 2022

ВС РФ был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где предположительно базируются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

... ракетный удар по аэродрому Староконстантинов (Хмельницкая обл), где базируются приобретенные уркаиной в Турции ударные БЛА Bayraktar TB2 pic.twitter.com/FXym8tCfgf — Don Makeev (@RonAway83) February 25, 2022

Новости гражданской авиации

Росавиация сообщила о запрете на пролет или транзит через воздушное пространство РФ самолетов, так или иначе связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Эти меры стали зеркальным ответом на санкции Соединенного Королевства. Напомним, 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Великобритании.

Россия запретила перелет или транзит самолетов из Великобритании



Эти меры стали зеркальным ответом на санкции https://t.co/ff64XFRgAK — Business FM (@Radio_BFM) February 25, 2022

Авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать воздушное пространство РФ.

Virgin Atlantic and British Airways both began routing flights around Russian airspace after London and Moscow banned each other's airlines in tit-for-tat retaliation over Russia's invasion of Ukraine. Read more https://t.co/ONfFrcsJZv pic.twitter.com/11sr9tdnIV — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2022

Российская авиакомпания S7 в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами прекратит летать с 26 февраля по 13 марта в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Также компания временно приостановила продажу билетов на рейсы в Европу после 13 марта.

S7 Airlines отменила все авиарейсы в Европу до 13 марта. На рейсы после 13 марта продажи билетов приостановлены. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость купленных билетов.https://t.co/cjw64z52Qz — RB.RU | Медиа про бизнес и технологии (@rb_ru) February 25, 2022

Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Рейсы между Москвой и Денпасаром планируется выполнять три раза в неделю. Рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу — по одному разу в неделю на каждом направлении.

Россия 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Также увеличивается число рейсов в 16 стран, в том числе во Вьетнам, Индию, Таиланд и на Мальдивы: https://t.co/Q0zHXbvTet pic.twitter.com/xjMqj7KMDm — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 25, 2022

Власти Польши и Чехии решили закрыть с 26 февраля 2022 года воздушное пространство для российских авиакомпаний, чтобы принудить Россию прекратить спецоперацию на Украине. В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями этих европейских стран, авиакомпания «Аэрофлот» прекращает полеты в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года. Пассажирам предлагают возврат средств, перенос даты вылета или замену на альтернативные европейские пункты из действующего расписания.Французская авиакомпания Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву до 7 в неделю.

В компании заявили, что с завтрашнего будет выполняться только один рейс в день. Также экипажи самолетов больше не будут оставаться на ночь в России в связи с неясной ситуацией. Кроме Москвы полеты осуществляются в Санкт-Петербург. Пока программа на этом направлении не изменилась.

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