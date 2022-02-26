Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:16
12:15
Общество
Еще 4,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область
12:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Беринга к востоку от Камчатки
12:12
Общество
Медведев заявил о перспективе возвращения смертной казни после исключения России из СЕ
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
12:09
Общество
Михалков раскритиковал деятелей культуры за молчание о событиях в Донбассе
12:08
Экономика
Стоимость пшеницы достигла рекордного за 13 лет уровня
12:05
Весь мир
ВС Мали ликвидировали 19 боевиков и передали двух мавританцев в посольство Нуакшота
12:03
Экономика
Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Киевский метрополитен остановил движение и перешел в режим укрытия граждан

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:40
Общество
Киевский метрополитен остановил движение и перешел в режим укрытия граждан
wikipedia.org  /  © AMY / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Киев, 26 февраля. Метрополитен Киева перешел в режим укрытия граждан, поэтому транспортные перевозки осуществляться не будут.

Как долго городская подземка будет функционировать в данном режиме пока не известно. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут», — написал он.

Киевляне ранее поделились с ФАН информацией, что сейчас происходит в городе и как обстоят дела в метро, куда спускаются местные жители. Например, многие остались на какой-то из станций подземки, не захотев подниматься в город.

Обострение ситуации на Украине произошло несколько дней назад, а вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития. По словам президента РФ Владимира Путина, необходимо остановить агрессию украинских властей против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Киевский метрополитен остановил движение и перешел в режим укрытия граждан
Киев донбасс метрополитен укрытие
Комментировать