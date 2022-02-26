Киевский метрополитен остановил движение и перешел в режим укрытия граждан

Киев, 26 февраля. Метрополитен Киева перешел в режим укрытия граждан, поэтому транспортные перевозки осуществляться не будут.

Как долго городская подземка будет функционировать в данном режиме пока не известно. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут», — написал он.

Киевляне ранее поделились с ФАН информацией, что сейчас происходит в городе и как обстоят дела в метро, куда спускаются местные жители. Например, многие остались на какой-то из станций подземки, не захотев подниматься в город.

Обострение ситуации на Украине произошло несколько дней назад, а вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития. По словам президента РФ Владимира Путина, необходимо остановить агрессию украинских властей против жителей Донецкой и Луганской народных республик.