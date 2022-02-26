Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:16
12:15
Общество
Еще 4,8 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область
12:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Беринга к востоку от Камчатки
12:12
Общество
Медведев заявил о перспективе возвращения смертной казни после исключения России из СЕ
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
12:09
Общество
Михалков раскритиковал деятелей культуры за молчание о событиях в Донбассе
12:08
Экономика
Стоимость пшеницы достигла рекордного за 13 лет уровня
12:05
Весь мир
ВС Мали ликвидировали 19 боевиков и передали двух мавританцев в посольство Нуакшота
12:03
Экономика
Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Президент Ирана Раиси назвал расширение НАТО серьезной угрозой для всего мира

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:28
Политика
Президент Ирана Раиси назвал расширение НАТО серьезной угрозой для всего мира
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Тегеран, 26 февраля. Президент Ирана Эбрахим Раиси и силовики страны выразили поддержку основных российских позиций по Украине. Об этом сообщает военный эксперт Юрий Лямин.

Раиси провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Шамхани прямо возложил ответственность за происходящее на Украине на западные страны. По его словам, именно Запад стремится нанести удар по безопасности наций различными способами, поэтому ему необходимо противостоять.

«Иран считает напряженность в Европе результатом агрессивной политики США и Европы, а защита своих интересов и безопасности является естественным и неотъемлемым правом стран», — написал Лямин.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что спецоперация по защите Донбасса, которая сейчас проводится на украинской территории совместными силами ВС РФ и войск ЛДНР, в качестве цели преследует денацификацию страны. Разговоры о возможной «оккупации» Украины не имеют ничего общего с реальностью.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Ирана Раиси назвал расширение НАТО серьезной угрозой для всего мира
путин россия донбасс нато иран раиси
Комментировать