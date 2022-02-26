Президент Ирана Раиси назвал расширение НАТО серьезной угрозой для всего мира

Тегеран, 26 февраля. Президент Ирана Эбрахим Раиси и силовики страны выразили поддержку основных российских позиций по Украине. Об этом сообщает военный эксперт Юрий Лямин.

Раиси провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что расширение НАТО представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Шамхани прямо возложил ответственность за происходящее на Украине на западные страны. По его словам, именно Запад стремится нанести удар по безопасности наций различными способами, поэтому ему необходимо противостоять.

«Иран считает напряженность в Европе результатом агрессивной политики США и Европы, а защита своих интересов и безопасности является естественным и неотъемлемым правом стран», — написал Лямин.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что спецоперация по защите Донбасса, которая сейчас проводится на украинской территории совместными силами ВС РФ и войск ЛДНР, в качестве цели преследует денацификацию страны. Разговоры о возможной «оккупации» Украины не имеют ничего общего с реальностью.