Москва, 26 февраля. Первый заместитель Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров подтвердили прочность двусторонних отношений, основанных на продвижении общих интересов и взаимном уважении.

По сообщению пресс-службы суданского руководства, встреча состоялась накануне в рамках визита политика в РФ. Дагло и Патрушев обсудили аспекты сотрудничества между Хартумом и Москвой во всех областях и совместной координации на международном уровне.

«В ходе встречи мы договорились об активации всех предыдущих соглашений в экономической, дипломатической, политической сферах и областях безопасности, обмена опытом, обучения, наращивания потенциала и передачи технологий», — говорится в заявлении.

Вице-председатель высоко оценил позицию России в отношении Судана, отметив поддержку, оказанную восточноафриканской республике на международных форумах. Он подчеркнул стремление усилить координацию на следующем этапе и наладить стратегическое партнерство.

Патрушев заявил о намерении Москвы укрепить отношения на всех уровнях в интересах двух стран. Чиновник указал на необходимость совместных действий в экономической и дипломатической областях в предстоящий период.

Ранее Мухаммад Хамдан Дагло пообщался с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Стороны договорились активизировать экономические соглашения и работу совместного межправительственного комитета.

Замглавы Суверенного совета Судана в составе делегации прибыл в Москву 23 февраля. В интервью корреспондентам ФАН политик поддержал решение российского руководства о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в начале года предложил экспертную поддержку и помощь Хартуму в создании антикризисной программы. По его словам, специалисты проделали огромную аналитическую работу по ситуации в республике и готовы поддержать суданский народ.

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