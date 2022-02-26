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Глава СИБ Молдавии Есауленко распорядился о закрытии сайта Sputnik

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:25
Общество
Глава СИБ Молдавии Есауленко распорядился о закрытии сайта Sputnik
pixabay.com  /  user:1966666

Кишинев, 26 февраля. Руководитель Службы информационной безопасности (СИБ) Молдавии Александр Есауленко распорядился о закрытии сайта информационного портала Sputnik, передает пресс-служба ведомства. 

Редакция издания ранее столкнулась с проблемами в функционировании сайта. Как сообщили представители СМИ, молдавские власти препятствуют работе портала.

Проблемы с сайтом Sputnik стали возникать в субботу, 26 февраля. Кишинев заблокировал портал, а также вынес предупреждение изданию, что вещание прекратится с 7 марта текущего года. Причина блокировки пока не установлена. Незадолго до этого правительство Молдавии начало препятствовать работе GagausNews.

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молдавия sputnik блокировка сайта
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