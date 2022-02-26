Глава СИБ Молдавии Есауленко распорядился о закрытии сайта Sputnik

Кишинев, 26 февраля. Руководитель Службы информационной безопасности (СИБ) Молдавии Александр Есауленко распорядился о закрытии сайта информационного портала Sputnik, передает пресс-служба ведомства.

Редакция издания ранее столкнулась с проблемами в функционировании сайта. Как сообщили представители СМИ, молдавские власти препятствуют работе портала.

Проблемы с сайтом Sputnik стали возникать в субботу, 26 февраля. Кишинев заблокировал портал, а также вынес предупреждение изданию, что вещание прекратится с 7 марта текущего года. Причина блокировки пока не установлена. Незадолго до этого правительство Молдавии начало препятствовать работе GagausNews.