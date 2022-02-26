Министр спорта РФ Матыцин рассказал о ходе дела фигуристки Валиевой

Москва, 26 февраля. Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как продвигается дело фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга на Олимпийских играх в Пекине.

Матыцин сообщил, что находится в постоянном контакте со спортивными международными организациями по делу Валиевой. Сейчас расследованием занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), потому что случай был на территории России.

«В данном случае проба была направлена в лабораторию в Стокгольме, которая аккредитована WADA, и результаты были представлены, фактически, на следующий день после командного турнира. Вопросов очень много, что было отмечено в ходе заседания CAS», — объяснил Матыцин изданию «Матч ТВ».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS) услышали аргументы РУСАДА и приняли решение допустить Валиеву к соревнованиям, но дело до сих пор не закрыто. Матыцин заявил, что сделает все возможное, чтобы установить истину и защитить Валиеву.

Российская фигуристка на Олимпиаде в Пекине заняла только четвертое место. Многие эксперты посчитали, что на прокат спортсменки повлиял раздутый Западом допинг-скандал. В родной стране Валиеву встретили тепло и наградили колье с сердцами на чествовании на «ВТБ Арене».