Москва, 26 февраля. Европейцы пожалеют о своем решении ввести антироссийские санкции, так как они обернутся для ЕС весьма негативными последствиями. Соответствующее заявление сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер.

По его словам, Белый дом никогда не скрывал, что использует Украину в качестве пушечного мяса в противостоянии с Россией. Брутер удивлен, что Москва в течение долгого времени закрывала на это глаза. Эксперт подчеркнул, что теперь РФ должна довести свою спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик до конца. Он уверен, что это исключит возможность возникновения новых подобных ситуаций.

ЕС не станет идти против Вашингтона, считает американист. Даже если поймет, что политика ограничений против России действует ему во вред, отметил эксперт.

«Европейцы отвыкли мыслить категориями собственной безопасности. Там уже сформировалась элита, которая привыкла к тому, что все вопросы решаются в Вашингтоне», — поставил он европейцев в неудобное положение, открыв им глаза на последствия санкций против России.

Федеральное агентство новостей

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят ввести санкции против российского президента Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.