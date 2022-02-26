Власти Молдавии заблокировали сайт информационного портала Sputnik

Кишинев, 26 февраля. Редакция Sputnik столкнулась с проблемами в функционировании сайта. Представители издания сообщили, что власти Молдавии препятствуют работе информационного портала.

Sputnik столкнулся с проблемами в работе 26 февраля. Власти Молдавии заблокировали сайт, а также вынесли предупреждение изданию, что вещание прекратится с 7 марта.

«Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии — на молдавском, русском и румынском языках», — сказано в сообщении Sputnik Moldova.

Издание не сообщило о причине блокировки по решению властей. Незадолго до этого правительство Молдавии также приняло решение о препятствовании работе GagausNew.

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