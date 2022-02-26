Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:15
12:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Беринга к востоку от Камчатки
12:12
Общество
Медведев заявил о перспективе возвращения смертной казни после исключения России из СЕ
12:11
Армия
НМ ЛНР: украинские националисты намерены ударить по Донецку реактивной артиллерией
12:11
Общество
Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
12:09
Общество
Михалков раскритиковал деятелей культуры за молчание о событиях в Донбассе
12:08
Экономика
Стоимость пшеницы достигла рекордного за 13 лет уровня
12:05
Весь мир
ВС Мали ликвидировали 19 боевиков и передали двух мавританцев в посольство Нуакшота
12:03
Экономика
Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»
12:03
Политика
Гаспарян предсказал судьбу киевского националиста Коротких после дерзкого обращения к чеченцам
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Власти Молдавии заблокировали сайт информационного портала Sputnik

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:19
Общество
Власти Молдавии заблокировали сайт информационного портала Sputnik
wikipedia.org  /  Pudelek

Кишинев, 26 февраля. Редакция Sputnik столкнулась с проблемами в функционировании сайта. Представители издания сообщили, что власти Молдавии препятствуют работе информационного портала.

Sputnik столкнулся с проблемами в работе 26 февраля. Власти Молдавии заблокировали сайт, а также вынесли предупреждение изданию, что вещание прекратится с 7 марта.

«Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии — на молдавском, русском и румынском языках», — сказано в сообщении Sputnik Moldova.

Издание не сообщило о причине блокировки по решению властей. Незадолго до этого правительство Молдавии также приняло решение о препятствовании работе GagausNew.

Ранее МИД Латвии внес в черный список музыканта Николая Баскова. Артист выступил в поддержку российской операции на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Молдавии заблокировали сайт информационного портала Sputnik
молдавия блокировка sputnik
Комментировать