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«Полный аналог Саакашвили»: какая судьба ожидает Зеленского
Политика
«Полный аналог Саакашвили»: какая судьба ожидает Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский не сбежит с Украины в США или Европу. Во-первых, потому что Киев в ближайшее время могут занять миротворцы и возможности для эвакуации у политика нет. А во-вторых, в планах у него возможно другой сценарий, который он и собирается представить миру. Так считает политический советник Олег Матвейчев. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН.

«Полный аналог Саакашвили»: какая судьба ожидает Зеленского
Федеральное агентство новостей /

«Скорее всего, будет какой-то суд, а он как артист готов и умеет выступать перед публикой, в том числе на судах, пиариться и так далее. В этом смысле он полный аналог Саакашвили — любителя быть на виду перед камерами. Так что Зеленский с удовольствием захочет использовать суд как трибуну, тем более что за этим будет следить весь мир. Так думаю, что он будет действовать. А потом станет рассчитывать, что его поменяют или выдадут Западу», — высказал свое мнение политолог.

Ранее стало известно, что правительство США готово посодействовать в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Такую информацию приводит газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

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россия сша украина владимир зеленский олег матвейчев
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