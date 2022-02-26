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Клиентам российских банков объяснили нюансы проведения операций после введения санкций

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:13
Экономика
Клиентам российских банков объяснили нюансы проведения операций после введения санкций
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Многие российские банки оказались под санкциями со стороны США, поэтому их обычные клиенты могут столкнуться с рядом ограничений, пишет РБК.

Наиболее серьезные рестрикции были введены против ВТБ, «Открытия», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка». Владельцы их карт потеряли возможность расплачиваться за рубежом.

«Для клиентов Сбербанка, "Альфа-банка", РСХБ, "Газпромбанка" и МКБ ничего не меняется. С помощью карт этих банков, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, можно оплачивать покупки, переводить деньги и снимать наличные», — говорится в материале.

Представители «Тинькоффа» ранее подтвердили, что организация продолжает работать в штатном режиме. Клиентам по-прежнему доступен полный пакет услуг.

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