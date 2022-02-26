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«Их использовали»: Милонов объяснил, почему Запад отказал Зеленскому в поддержке
Политика
«Их использовали»: Милонов объяснил, почему Запад отказал Зеленскому в поддержке
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что власти Украины дали возможность использовать свою страну в качестве триггера-раздражителя для России. Однако выяснилось, что никто из западных держав не готов оказать поддержку Киеву. Своим мнением по ситуации с отказом Европы поддержать Владимира Зеленского политик поделился с ФАН.

«Зеленский мог бы посмотреть на историю своих украинских ветеранов, которые сейчас чествуют бандеровцев. Их же тоже использовали как определенную вещь немцы. Говорили напутственные слова. Но потом оказалось, что они стали никому не нужны», — пояснил Виталий Милонов.

Милонов назвал украинские власти предателями, которых использовали
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат назвал украинские власти «предателями, которых использовали». Он напомнил, что за подобных деятелей никто не заступается. Для Запада они стали «отработанной агентурой».

«Теперь у Зеленского, по планам Запада, есть только одна возможность — красиво уйти, чтобы потом где-нибудь в Брюсселе на светском вечере после поедания вкусной фуа-гры люди вспоминали на минутку о том, что был такой Зеленский и как он героически сражался, а потом переходили уже к десертам», — резюмировал Виталий Милонов.

Политолог Александр Перенджиев сравнил Зеленского с Мальчишом-Плохишом из сказки Аркадия Гайдара. Отрицательный герой был удостоен только корзины печенья и бочки варенья.

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