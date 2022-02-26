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Житель Киева заявил о беспределе в столице Украины после выдачи оружия населению

Общество
Житель Киева заявил о беспределе в столице Украины после выдачи оружия населению
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Киев, 26 февраля. Беспредел начался в Киеве после выдачи населению оружия. Подробно об этом рассказал житель украинской столицы.

Мужчина недавно вернулся в город и с радостью сообщил, что его родные целы. Однако происходящее на улицах Киева он назвал адом. По его словам, в городе слышны перестрелки, не работает общественный транспорт, в банках нет денег, а в продуктовых магазинах — пустые полки.

«В Киеве сейчас ад, добираться через него практически нереально»,— написал горожанин в Telegram-канале Czar.TV.

Затем мужчина сообщил, что столкнулся на улице с «клиническим шизом», который орал сам с собой, бегал по улице с «валыной» и стрелял из нее в произвольном направлении. Киевлянин опасается, что жить в городе будет очень сложно из-за выдачи оружия населению. В заключении парень пожелал победы, удачи, сил и терпения русским воинам.

«Сейчас они — единственный луч свет и порядка в абсолютном мраке хаоса и безумия», — подчеркнул мужчина.

Массовая раздача оружия в Киеве привела к всплеску грабежей и мародерства. Некоторые воспользовались ситуацией и начали сводить личные счеты с недругами. Российский лидер Владимир Путин ранее отметил, что проведение спецоперации на Украине — вынужденная мера. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора.

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Киев донбасс оружие беспредел
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