Объем импорта в РФ попавших под санкции полупроводников оценили в 470 млн долларов

Москва, 26 февраля. Уровень импорта в Россию полупроводников, которые попали под рестрикции Запада, оценивается на сумму около 470 млн долларов, заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.
Существует вероятность, что импорт можно переориентировать на партнеров в Азии, подчеркнул эксперт. Однако существует вероятность, что такой сценарий приведет к увеличению стоимости на товары, при этом «эффект на инфляцию будет минимальным».
«Совокупный объем импорта полупроводников, который, как ожидается, подпадет под ограничения, оценивается в величину порядка $470 млн, что составляет около четверти импортных поставок этого товара в Россию», - пояснил Синельников-Мурылев в беседе с ТАСС.
Компания «АвтоВАЗ» ранее объявила, что не исключает приостановку производства на заводе в Тольятти. Причина - дефицит электронных компонентов, связанный с началом денацификации Украины.
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