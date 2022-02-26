NI: стремление Финляндии присоединиться к НАТО может разозлить Россию

Вашингтон, 26 февраля. Финляндия хочет стать частью Североатлантического альянса, однако такой шаг может разозлить Россию, пишет американский журналист Тревор Филсет.

В публикации для издания The National Interest (NI) обозреватель отмечает, что Финляндия в последнее время все чаще поднимает вопрос о возможном членстве в НАТО. По его словам, в настоящее время эта страна имеет необычный международный статус, отказ от которого может иметь серьезные последствия, передает «ПолитРоссия».

«Международный статус Финляндии остается весьма необычным с момента ее объявления независимости от Российской империи», — сказано в статье.

Финляндия старается придерживаться нейтралитета. Несколько раз она даже выступала посредником на переговорах между США и СССР в годы холодной войны. Проблема в том, что в последние годы страна все чаще демонстрирует нездоровое стремление стать частью военно-политического блока. Она рискует нарваться на неприятности из-за попыток вступить в НАТО.

Расширение Североатлантического альянса вызывает серьезную озабоченность в России. Последняя хочет получить от западных стран гарантии того, что Альянс больше не будет приближаться к ее границам. Однако там отказываются обещать подобное. Все это злит Россию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Североатлантический альянс будет готов принять те страны, которые разделяют его ценности. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО оставила страну без поддержки, передает телеканал «360».