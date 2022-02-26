Компании Stellantis и Volkswagen не подтвердили информацию о приостановке работы в Калуге

Калуга, 26 февраля. Все предприятия на территории Калужской области, в том числе автоконцерны Stellantis и Volkswagen и завод Samsung, продолжают работать в штатном режиме, передает пресс-служба правительства региона.

Оценивать ситуацию, а также решать, какую поддержку оказывать компаниями, будут после того, как снизится волатильность курсов иностранных валют, отметил губернатор Владислав Шапшу.

«Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Все нормально. В том числе это подтвердили "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi. — Прим. ФАН), Volkswagen и Samsung», — добавил Шапшу.

Концерн «АвтоВАЗ» ранее объявил, что готов приостановить работу из-за дефицита электронных компонентов. Нарушения в цепочках поставок могут сказаться на работе сборочных конвейеров головного завода в Тольятти. Проблемы с поставками связаны с началом денацификации Украины.