Украинский вопрос скоро будет решен: политолог предрек падение киевского режима

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«На мой взгляд, мы приближаемся к решению украинского вопроса. Об этом можно судить, наблюдая за поведением украинских властей, за разбродом и шатанием внутри украинской элиты. Нынешнее украинское государство как анти-Россия может прекратить свое существование, — убежден политолог. — Оно могло бы прекратить свое существование еще вчера, если бы специальная военная операция не предполагала бы дружественного и уважительного отношения к бойцам Вооруженных сил Украины. А так мы видим настоящую миротворческую операцию, операцию по установлению мира. Поэтому украинская власть пока еще хотя бы формально управляет Украиной. Думаю, что в очень скором будущем ситуация кардинально поменяется. Мы уже видим освобождение населенных пунктов от бандеровской власти».

По словам Мезюхо, говорить о том, что на месте Украины возникнет какое-то фашистское государство, не приходится.

«Напротив, специальная военная операция по установлению мира приведет к тому, что режим, который управляет Украиной с 2014 года после государственного переворота, падет, — убежден он. — И наконец-то у нас появляется шанс, что на Украине власть в руки возьмут адекватные люди, которые не будут строить свою политику на противостоянии с российским государством».

Украинский город Мелитополь перешел под полный контроль российских военных, об этом ранее заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что ВС РФ предпринимают все меры для обеспечения безопасности гражданского населения.