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Dissident Voice: действия стран Запада спровоцировали серьезный кризис на Украине

Армия
Dissident Voice: действия стран Запада спровоцировали серьезный кризис на Украине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 февраля. США и их союзники по НАТО наделали много ошибок, которые привели к эскалации в отношениях с Россией, заявил журналист Майкл Гиллеспи.

В статье для издания Dissident Voice он объяснил, как Запад вынудил РФ перейти к решительным действиям на Украине. В последнее время Москва находится в эпицентре мирового внимания. На Западе утверждают, что она спровоцировала рост геополитического напряжения в Восточной Европе. При этом эксперт убежден, что российская сторона не хотела, чтобы украинские территории превращались в площадку для противостояния, передает «ПолитРоссия».

«США потратили пять миллиардов долларов на то, чтобы установить в Киеве правительство, которое потребовало бы членства в НАТО, чтобы навсегда привязать его к военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов», — говорит Гиллеспи.

Он добавил, что Россия совершенно не хотела противостояния с Украиной, однако действия стран Запада спровоцировали серьезный кризис. Москва не могла спокойно наблюдать за агрессивной активностью оппонентов у своих границ. При этом сначала россияне пытались выстроить конструктивный диалог с Западом.

«Чем внимательнее смотришь на ситуацию, тем труднее становится избежать осознания того, что США и НАТО являются агрессорами в отношениях с Россией», — констатировал аналитик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что спецоперация по демилитаризации Украины может завершиться в начале марта. Стоит отметить, что украинская военная инфраструктура с ювелирной точностью была подавлена ВС РФ, передает «Царьград».

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