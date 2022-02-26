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Офицер НМ ДНР Дроздов: для ВСУ гражданская инфраструктура является главной мишенью

Армия
Офицер НМ ДНР Дроздов: для ВСУ гражданская инфраструктура является главной мишенью
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 февраля. Украинские военные используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявил офицер запаса управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов.

В интервью РИА Новости офицер армии ДНР рассказал об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре. По его словам, для украинской армии она является главной мишенью. Он отметил, что украинская сторона хочет сделать жизнь людей невыносимой.

«Это старая тактика, взятая ими на вооружение, тактика выжженной земли, желание сделать жизнь людей невозможной. Вот именно чтобы люди боялись просто жить, чтобы люди бежали, просто убегали из квартир, чтобы они боялись дышать, просыпаться, выходить на улицу. Это у них было всегда», — рассказал Дроздов.

По его словам, подразделения ВСУ регулярно обстреливают школы, медучреждения и церкви. Он отметил, что страны Запада восемь лет накачивали Украину оружием. Это отразилось на поведении киевских силовиков в Донбассе.

«Мы видим, как и Javelin, и NLAW, разные бронемашины, разные БПЛА уже принимаются другого типа. Они занимались этим восемь лет с иностранными инструкторами», — говорит Дроздов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в ДНР силы противовоздушной обороны перехватили две ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Также стало известно, что российские войска поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации по демилитаризации страны.

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