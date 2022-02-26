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Видео со сбитым на Украине российским истребителем оказалось эпизодом компьютерной игры

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:32
Армия
Видео со сбитым на Украине российским истребителем оказалось эпизодом компьютерной игры
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 26 февраля. Министерство обороны Украины продолжает вводить в заблуждение граждан своей страны кадрами, на которых техника ВСУ якобы уничтожает российскую.

Так, Минобороны Украины опубликовало видео, на котором украинский истребитель сбивает российский. Однако пользователи Сети сразу опознали кадры из компьютерного симулятора Digital Combat Simulator. Разработчики игры уже подтвердили Reuters, что это действительно снимки из DCS.

В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению народа ЛДНР от геноцида украинской власти. Президент России Владимир Путин назвал меру вынужденной и подчеркнул, что действия направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины. Он подчеркнул, что мирному населению страны ничто не угрожает.

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