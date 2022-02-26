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Боец ММА Исмаилов успешно дебютировал на боксерском ринге

Спорт
Боец ММА Исмаилов успешно дебютировал на боксерском ринге
instagram.com  /  @maga_isma

Москва, 26 февраля. Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов провел дебютный поединок по правилам бокса, победив спортсмена из Нигерии Оланреваджу Дуродолу.

Бой шел отведенные правилами четыре раунда. Судьи единогласным решением выбрали победителем Исмаилова. Россиянина тренировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю.

В смешанных единоборствах на счету Исмаилова 18 побед, три поражения и один бой завершился вничью. Дуродола за боксерскую карьеру одержал 37 побед, 34 из которых нокаутами, десять поединков нигериец проиграл.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нокаутировал суринамского спортсмена Тайрона Спонга во втором раунде в рамках турнира Eagle FC 44. Соревнования прошли в Майами.

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