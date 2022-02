Запад толкает Ближний Восток к наращиванию нефтедобычи на фоне спецоперации РФ на Украине

Эр-Рияд, 26 февраля. Спецоперация Вооруженных сил России на территории Украины спровоцировала рост мировых цен на энергоносители, в связи с чем президент США Джо Байден заявил о координации поставок нефти из стран Ближнего Востока.

Аналитики в области энергетики ожидают, что в ближайшем будущем нефть подорожает до 120 долларов за баррель. Данное обстоятельство способно усложнить преодоление последствий пандемии для мировой экономики.

(1/2) Weekly Data Watch (#Stocks, #ExchangeRate, #Gold). #KSE100 fell this week, as the Ukraine crises caused turmoil in international markets. #PKR also depreciated this week, as oil prices rose due to the invasion of #Ukraine. Local gold prices rose this week pic.twitter.com/Az3nPsZBQH — Macro Pakistani (@MacroPakistani) February 26, 2022

Бен Кэхилл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, констатирует, что надежды Вашингтона приходятся прежде всего на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые имеют возможность на несколько месяцев существенно увеличить нефтедобычу. Так, Эр-Рияд производит около десяти миллионов баррелей в день и способен нарастить этот показатель до 12 миллионов.

«Эффективные резервные мощности в ОПЕК+ ограничены Саудовской Аравией, ОАЭ и незначительными объемами в других странах. <…> Саудовцы и ОАЭ неохотно выходят за рамки своих квот, поскольку они хотят сохранить сплоченность внутри организации и не допустить конфликтов в ОПЕК+», — отметил он.

Организация стран-экспортеров нефти сохраняла жесткий контроль над добычей углеводородов с 2020 года, и сейчас производит скромное наращивание объемов. Так, в марте планируется добывать лишь на 400 тысяч баррелей в день больше, чем сейчас.

The Organization of the Petroleum Exporting Countries and allies, known as OPEC+, meets on March 2 to decide whether to increase output by 400,000 barrels per day (bpd) in April. https://t.co/ceo4Jia34g — گرامی (@kargadan) February 25, 2022

Учитывая новые тенденции на мировом рынке, страны Запада стремятся побудить ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в ближайшее время. Так, бывший спецпосланник Госдепа США и действующий президент консалтинговой компании Goldwyn Global Strategies Дэвид Л. Голдвин отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт имеют свободные мощности для извлечения из недр почти на пять миллионов баррелей в сутки больше, чем сегодня, и им пора «вывести их на рынок». Однако Эр-Рияд не демонстрирует желания наращивать добычу в ущерб членам организации, а также России.

«Саудовская Аравия не хочет быть в положении, когда ей приходится выбирать между своими союзниками. У нее есть отношения с Россией, и у нее есть отношения с США. А нефтяная политика действительно диктуется фундаментальными факторами, и они (саудовские власти — Прим. ред.) не видят необходимости увеличивать предложение», — заявляет Амена Бакр, главный корреспондент ОПЕК в Energy Intel.

На этом фоне еще большую актуальность принимают продолжающиеся в Вене переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Если международное соглашение будет достигнуто (и с Тегерана окажутся сняты все эмбарго), то иранская нефть «хлынет» на рынок и увеличит предложение, тем самым снизив стоимость барреля.

«Никто не знает, как быстро Иран сможет увеличить добычу и экспорт, если санкции будут сняты, но вполне возможно, что добыча может вырасти от 500 тысяч баррелей в день до одного миллиона за полгода», — дополняет Кэхилл.

Iran ready for a strong comeback to oil market: Iran is expected to have a strong comeback to the global market in case the nuclear deal is revived and the U.S. sanctions on the country are lifted, Bloomberg reported on Thursday. https://t.co/dMgjGJUVHg pic.twitter.com/SPuvW0Dt4m — Tehran Bazaar (@TehranBazaar) February 26, 2022

В иранских хранилищах также находятся около 100 миллионов баррелей сырой нефти и конденсата, часть которых также может быть немедленно продана. Голдвин считает, что в случае снятия санкций с Ирана стоимость одного барреля снизится на десять долларов, в то время как рост цен «нанесет значительный ущерб будущему рынку ОПЕК», который включает в себя развивающиеся страны и Азию.

«При прочих равных условиях возвращение Ирана на рынок нефти устранит значительную напряженность на рынке. Хотя, как быстро они смогут увеличить добычу, мне кажется, остается открытым вопросом», — сказал Оливер Джон, президент Astrolabe Global Strategy LLC.

Стоимость барреля нефти Brent при закрытии торгов 24 января 2022 года составила 89,38 долларов, а 24 февраля она достигла отметки в 105,72 долларов.