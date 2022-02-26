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Николай Басков оказался в черном списке МИД Латвии за поддержку спецоперации на Украине

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 11:43
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Политика
Николай Басков оказался в черном списке МИД Латвии за поддержку спецоперации на Украине
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Рига, 26 февраля. МИД Латвии внес в санкционный список музыканта Николая Баскова. Артист высказывался в защиту действий России на территории Украины.

Россия уже третий день ведет спецоперацию на территории Украины с целью демилитаризации государства. Певец Николай Басков встал на сторону российского правительства. Вскоре МИД Латвии включил артиста в черный список за высказывания в поддержку спецоперации.

Николай Басков отмечал в своем Instagram-аккаунте, что спецоперация отвечает международному праву, а решение о ее проведении было принято в соответствии с положением Устава ООН. Артист также подчеркнул, что Россия имеет право защитить признанные независимыми Донецкую и Луганскую народные республики.

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санкции Латвия донбасс басков
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