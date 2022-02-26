Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 12:12
12:10
Экономика
Медведев пообещал дать симметричный ответ в случае ареста денег россиян за рубежом
12:09
Общество
Михалков раскритиковал деятелей культуры за молчание о событиях в Донбассе
12:08
Экономика
Стоимость пшеницы достигла рекордного за 13 лет уровня
12:05
Весь мир
ВС Мали ликвидировали 19 боевиков и передали двух мавританцев в посольство Нуакшота
12:03
Экономика
Давид Рафаловский покинул пост исполнительного вице-президента «Сбера»
12:03
Политика
Гаспарян предсказал судьбу киевского националиста Коротких после дерзкого обращения к чеченцам
12:03
Спорт
Сборная Польши по футболу не хочет играть с Россией в рамках отбора к ЧМ
12:02
Политика
Медведев усомнился в эффективности санкций Запада против Совбеза России
12:02
Политика
Депутат Госдумы Чепа отметил условность санкций против российского руководства
12:01
Армия
Украинские националисты ударили «Градами» по жилым кварталам Старобельска
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Скидки на порносайтах: как Запад поддерживает украинских солдат
Политика
Скидки на порносайтах: как Запад поддерживает украинских солдат
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia.org / MOD of Ukraine / OnlyFans

Похоже, что единственная поддержка, которую Киев может получить от Запада в противостоянии с Москвой, — это скидки на порносайтах. Об этом в интервью ФАН заявил журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Ранее девушки с популярного сервиса для взрослых OnlyFans объявили акцию для военнослужащих ВСУ: теперь в перерыве между битвами со «злыми русскими» они могут эротически расслабиться на 50% дешевле.

«Сейчас появятся скидки для ветеранов конфликта, для украинских патриотов. Так что те из них, кто еще успеет сбежать из рядов правосеков в Европу, они, возможно, смогут приобретать товары по льготной цене не только в секс-шопах, но и в закусочных, — предположил Малькевич. — И вообще, я думаю, что украинским дипломатам следует сейчас озаботиться вопросом о предоставлении их беглецам в европейских странах преимущественного права при устройстве на низкооплачиваемую работу».

«Скидки на порносайтах»: Малькевич о том, как Запад поддерживает украинских солдат
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Журналист убежден: при должном дипломатическом усилии со стороны Киева тема Украины может стать «новым BLM».

«Это мой им бесплатный совет, — добавил член Общественной палаты России. — Если им удастся ему последовать, то весь мир, который еще совсем недавно преклонял колени перед темнокожими, теперь будет каяться перед украинцами, которых не смог защитить. Увидел украинца — поклонился ему в пояс и сказал «Прости, брат! Вот тебе скидка: два пива по цене одного. Сочувствуем твоей борьбе!»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переброске оружия и оборудования в его страну с Запада.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Скидки на порносайтах: как Запад поддерживает украинских солдат
россия всу украина малькевич онлифанс
Комментировать