Похоже, что единственная поддержка, которую Киев может получить от Запада в противостоянии с Москвой, — это скидки на порносайтах. Об этом в интервью ФАН заявил журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Ранее девушки с популярного сервиса для взрослых OnlyFans объявили акцию для военнослужащих ВСУ: теперь в перерыве между битвами со «злыми русскими» они могут эротически расслабиться на 50% дешевле.

«Сейчас появятся скидки для ветеранов конфликта, для украинских патриотов. Так что те из них, кто еще успеет сбежать из рядов правосеков в Европу, они, возможно, смогут приобретать товары по льготной цене не только в секс-шопах, но и в закусочных, — предположил Малькевич. — И вообще, я думаю, что украинским дипломатам следует сейчас озаботиться вопросом о предоставлении их беглецам в европейских странах преимущественного права при устройстве на низкооплачиваемую работу».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Журналист убежден: при должном дипломатическом усилии со стороны Киева тема Украины может стать «новым BLM».

«Это мой им бесплатный совет, — добавил член Общественной палаты России. — Если им удастся ему последовать, то весь мир, который еще совсем недавно преклонял колени перед темнокожими, теперь будет каяться перед украинцами, которых не смог защитить. Увидел украинца — поклонился ему в пояс и сказал «Прости, брат! Вот тебе скидка: два пива по цене одного. Сочувствуем твоей борьбе!»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переброске оружия и оборудования в его страну с Запада.