Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 10:40
10:38
Армия
ВСУ за десять дней почти 600 раз обстреливали ДНР
10:38
Экономика
Аналитик Кочетков объяснил, как политические маневры США могут навредить доллару
10:37
Общество
Чурикова и Лазарев высказались о решении отстранить Россию от участия в Евровидении
10:30
Общество
Два здоровых мальчика родились ночью в бомбоубежищах Херсона
10:28
Политика
Журналист Хелмер: Путин в обращении к россиянам по ЛДНР продемонстрировал необычный жест
10:28
Общество
Жительница Киева ночью в метрополитене родила девочку
10:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Филиппин
10:27
Происшествия
Водитель Porsche протаранил Peugeot с ребенком на МКАД и скрылся с места аварии
10:26
Общество
Как российскую культуру оккупировали «стыдливцы», обсудят в медиацентре «Патриот»
10:26
Экономика
Российские депутаты предложили ограничить размер наценки на социально значимые товары
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Два здоровых мальчика родились ночью в бомбоубежищах Херсона

Общество
Два здоровых мальчика родились ночью в бомбоубежищах Херсона
pixabay.com  /  PD

Киев, 26 февраля. Минувшей ночью в бомбоубежищах украинского города Херсон родились два здоровых мальчика.

Отмечается, что роды прошли успешно, поэтому сейчас здоровью мам и малышей ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

«Двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и все прошло успешно — и для мам, и для новых херсонцев», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Похожий случай произошел в метрополитене Киева в ночь на субботу, 26 февраля. Сообщается, что там женщина родила девочку, которую решила назвать Мией. Городская подземка используется киевлянами в качестве бомбоубежища из-за обострения ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Два здоровых мальчика родились ночью в бомбоубежищах Херсона
дети донбасс херсон бомбоубежище новорожденные
Комментировать