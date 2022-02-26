Два здоровых мальчика родились ночью в бомбоубежищах Херсона

Киев, 26 февраля. Минувшей ночью в бомбоубежищах украинского города Херсон родились два здоровых мальчика.

Отмечается, что роды прошли успешно, поэтому сейчас здоровью мам и малышей ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

«Двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и все прошло успешно — и для мам, и для новых херсонцев», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Похожий случай произошел в метрополитене Киева в ночь на субботу, 26 февраля. Сообщается, что там женщина родила девочку, которую решила назвать Мией. Городская подземка используется киевлянами в качестве бомбоубежища из-за обострения ситуации на Украине.