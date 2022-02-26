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Журналист Кот: Украинские мародеры попытаются списать своих жертв на российских солдат
Политика
Журналист Кот: Украинские мародеры попытаются списать своих жертв на российских солдат
wikipedia.org  /  Tobias «ToMar» Maier

Украинские радикалы и уголовники, получив от властей оружие, готовятся грабить киевские квартиры и списывать жертв разбоя на российских солдат. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Журналист Кот: Украинские мародеры спишут своих жертв на русских солдат
Фото из личного архива Юрия Кота /

По его словам, украинские радикалы решили воспользоваться удобным моментом и обчистить дома столицы Украины. Желающих так много, что им приходится столбить за собой намеченные места.

«На многих дверях квартир в Киеве появились известные бандитские знаки, цифры или карточки, означающие, что эти квартиры готовятся к мародерству», — сообщил журналист.

Журналист Кот: Украинские мародеры спишут своих жертв на русских солдат
Prt Scr Telegram /

Юрий Кот также добавил, что, на его взгляд, ради добычи мародеры, не сомневаясь, применят полученное от властей Украины оружие против мирного населения.

«Поскольку в руках у выпущенных уголовников автоматы, им все равно, будут там жильцы или нет. Потом война все спишет. Бандиты будут расстреливать людей, а расскажут, что это сделали русские солдаты», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с ФАН рассказал о том, что происходит в вооруженных силах Украины. По его словам, националисты принуждают обострять конфликт с ВС России тех солдат, которые хотят сдаться.

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