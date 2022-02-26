Журналист Хелмер: Путин в обращении к россиянам по ЛДНР продемонстрировал необычный жест

Канберра, 26 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал довольно необычный жест в своем обращении к согражданам по ситуации вокруг Донбасса, рассказал австралийский журналист Джон Хелмер.

По его словам, выступление российского лидера было примечательно не только своим содержанием, но и с точки зрения языка жестов тела. Соответствующим заявлением он поделился в статье для издания Dances with Bears (DWB), передает «ПолитРоссия».

Австралийский журналист рассказал, что спецслужбы США много лет привлекают специалистов по языку тела, чтобы шпионить за главой РФ. Так недавнее выступление Путина подверглось тщательному анализу. Уточняется, что его плечи находились в фактически неподвижном положении на протяжении всего выступления, что было довольно необычным жестом.

«Путин не размахивал руками и не двигал значительно головой, шеей, плечами или правой рукой... В последний раз Соединенные Штаты встречались с таким спокойным, неподвижным, дисциплинированным и уверенным противником во время войны во Вьетнаме. Государственному секретарю Энтони Блинкену и заместителю Виктории Нуланд в то время было меньше восьми лет, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан еще не родился», — подчеркнул автор DWB.

kremlin.ru / Администрация президента России

Ранее российский президент обратился к военнослужащим армии Украины с неожиданным предложением. Путин призвал их брать власть в государстве в свои руки, отметив, что вместе с ними будет проще урегулировать ситуацию.