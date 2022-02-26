Жительница Киева ночью в метрополитене родила девочку

Киев, 26 февраля. Младенец появился на свет в метрополитене Киева в ночь на субботу, сообщили пользователи в социальных сетях.

Метро используется киевлянами в качестве бомбоубежища во время проведения специальной операции. Накануне вечером жителей столицы Украины попросили укрыться в подземке. В ночь на 26 февраля укрытии родился ребенок. Младенца назвали Мией, сообщили в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в утреннем обращении к гражданам 24 февраля сообщил о проведении спецоперации на Украине, направленной на борьбу с агрессией в сторону жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные силы Украины вошли в Киев 25 февраля. Жителей столицы призвали не снимать на камеры военную технику, написали местные издания.