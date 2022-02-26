Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 10:40
10:39
Общество
Спикер Госдумы Володин напомнил россиянам о законах, которые вступают в силу в марте
10:38
Армия
ВСУ за десять дней почти 600 раз обстреливали ДНР
10:38
Экономика
Аналитик Кочетков объяснил, как политические маневры США могут навредить доллару
10:37
Общество
Чурикова и Лазарев высказались о решении отстранить Россию от участия в Евровидении
10:30
Общество
Два здоровых мальчика родились ночью в бомбоубежищах Херсона
10:28
Политика
Журналист Хелмер: Путин в обращении к россиянам по ЛДНР продемонстрировал необычный жест
10:28
Общество
Жительница Киева ночью в метрополитене родила девочку
10:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Филиппин
10:27
Происшествия
Водитель Porsche протаранил Peugeot с ребенком на МКАД и скрылся с места аварии
10:26
Общество
Как российскую культуру оккупировали «стыдливцы», обсудят в медиацентре «Патриот»
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Жительница Киева ночью в метрополитене родила девочку

Общество
Жительница Киева ночью в метрополитене родила девочку
pixabay.com

Киев, 26 февраля. Младенец появился на свет в метрополитене Киева в ночь на субботу, сообщили пользователи в социальных сетях.

Метро используется киевлянами в качестве бомбоубежища во время проведения специальной операции. Накануне вечером жителей столицы Украины попросили укрыться в подземке. В ночь на 26 февраля укрытии родился ребенок. Младенца назвали Мией, сообщили в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в утреннем обращении к гражданам 24 февраля сообщил о проведении спецоперации на Украине, направленной на борьбу с агрессией в сторону жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные силы Украины вошли в Киев 25 февраля. Жителей столицы призвали не снимать на камеры военную технику, написали местные издания.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жительница Киева ночью в метрополитене родила девочку
донбасс метро ребенок
Комментировать