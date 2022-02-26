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Российские депутаты предложили ограничить размер наценки на социально значимые товары

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 10:26
Экономика
Российские депутаты предложили ограничить размер наценки на социально значимые товары
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Группа депутатов во главе с вице-спикером Государственной думы Алексеем Гордеевым представила на рассмотрение законопроект об ограничении наценки на социально значимые товары.

Они предлагают применить пороговое значение наценок в размере 10%. Вступление закона в силу планируется на 1 сентября 2022 года. По мнению парламентариев, такая мера позволит стабилизировать стоимость продуктов.

«Для принятия решения о применении порогового значения наценок на социально значимые продовольственные товары, представляется целесообразным предусмотреть целевые параметры, при которых доля прибыли торговых организаций от реализации продовольственных товаров "первой цены" не будет превышать 10%», — указано в пояснительной записке.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подчеркнул необходимость вести мониторинг цен во всех сегментах продовольственного рынка. Особенный контроль требуется в отношении социально значимых продуктов.

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